Валерий Сахащик сейчас служит в ВСУ.

Представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне и безопасности Валерий Сахащик обратился к беларусам в связи с началом бунта в РФ.

"Мы с вами стоим сейчас на дороге. Перед нами опущенный шлагбаум и знак тупик. И мы должны решать, что делать дальше. Причем решать быстро. Потому что-либо мы используем этот исторический шанс и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем все - и само название Республика Беларусь останется только в книжках", - заявил Сахащик.

Он также призвал беларускую нацию объединиться и отвергнуть все обиды - особенно представителей армии и других вооруженных формирований.

"У нас будет время позадавать друг другу вопросы и высказать претензии. Давайте не сейчас, давайте объединим нацию. Сейчас спасем родину. Все остальное потом. Военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Бреста и других воинских частей, настройтесь на нашу волну и оставайтесь на связи. Мы победим", - добавил Сахащик.

Мятеж в России и ситуация в Беларуси

Напомним, самолет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко приземлился в Турции утром 24 июня.

Также сообщали, что Путин успел поговорить по телефону с Лукашенко после начала мятежа ЧВК "Вагнер".

Между тем, весь мир пристально наблюдает за тем, как группы ЧВК "Вагнер" пытаются прорваться в Москву.