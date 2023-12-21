В течение суток украинская авиация нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

С улучшением погоды российские оккупанты нарастили интенсивность применения оперативно-тактической авиации и FPV-дронов. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"С улучшением погодных условий противник нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации и квадрокоптеров типа "FPV", - сообщили в Генштабе.

В то же время враг и дальше проводит активные штурмовые действия при поддержке бронетехники. Он увеличил количество авиаударов и артиллерийских обстрелов.

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В течение суток российские оккупанты нанесли 41 авиационный удар и совершили 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийское средство российских захватчиков.

Потери РФ в Украине - детали

Общее количество ликвидированных с 24 февраля 2022 года российских захватчиков составляет уже 350 тыс. 270 человек.

Вдоль суток их было ликвидировано 1 тыс. 80 человек. Также в течение суток оккупанты потеряли 20 артиллерийских систем, 14 танков, 31 боевую бронированную машину, четыре реактивных системы залпового огня, 26 беспилотников оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету.

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