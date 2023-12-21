Россияне за сутки потеряли десятки артиллерийских систем, отметил Генштаб.

За сутки украинские воины ликвидировали более тысячи российских оккупантов, и теперь общие потери России в Украине пересекли новую психологическую отметку - составляют более 350 тысяч человек.

В течение суток ликвидировано 1080 захватчиков (общее количество с 24 февраля 2022 года - 350270 человек), сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. По его данным, захватчики также потеряли 20 артиллерийских систем, 14 танков, 31 боевую бронированную машину, четыре реактивных системы залпового огня, 26 беспилотников оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету.

Еще в течение суток наши защитники "минусовали" пять единиц вражеской спецтехники и 48 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Противники уже длительное время атакуют украинских воинов на ряде направлений фронта, в том числе на Авдеевском, и получают "по зубам". 20 декабря пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал, что на Авдеевском направлении враг с начала октября продвинулся на полтора-два километра, а потерял почти 25 тысяч воинов.

Стоит отметить, что общие потери врага на 20 декабря 2023 года составляли примерно 349 тысяч 190 оккупантов.

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