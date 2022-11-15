Геническ имеет хорошее расположение для координации действий против потенциальных украинских угроз как из города Херсон на Западе, либо через Мелитополь с северо-востока.

Россия перенесла военное командование в оккупированный город Геническ, потому что он сейчас находится вне зоны досягаемости украинской артиллерии.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

В частности, к 12 ноября российская армия почти точно завершила вывод сил, которые удерживали Западный берег реки Днепр на Херсонщине.

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"С оставлением города Херсон, Россия сделала город Геническ на Азовском море "временной столицей" оккупированного региона. Россия также, предположительно, передислоцирует подразделения военного командования в район Геническа", - сказано в британской сводке.

"Выбор этого района как командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российского командования, поскольку они закрепляют свою оборону на юге Украины", - заявляют британские разведчики.

В частности, Геническ имеет хорошее расположение для координации действий против потенциальных украинских угроз как из города Херсон на Западе, или через Мелитополь с северо-востока, а также чтобы получать подкрепления из оккупированного Крыма.

"Прежде всего, сейчас это город вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли тяжелый ущерб российским полевым командным постам", - говорится в сводке.

Ситуация в Херсонской области

Справка УНИАН. Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что с начала недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в частности города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали многие объекты.

По данным Генштаба, в Каховке, Таврийске и Новой Каховке уменьшается количество личного состава российских оккупационных войск.

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