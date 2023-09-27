Судьба 16 похищенных российскими оккупантами чиновников до сих пор неизвестна.

С начала полномасштабной войны российские оккупационные военные похитили 132 представителей украинского местного самоуправления и органов власти. Из них 14 до сих пор находятся во вражеском плену, а четверо - найдены убитыми.

Об этом на пресс-конференции сообщил исследователь-документатор Центра прав человека ZMINA Борис Петрунек, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, 71 случай похищения местных чиновников зафиксирован на Херсонщине, 30 - на Запорожье, 13 - на Харьковщине, 6 - на Черниговщине, а другие - на Киевщине, Николаевщине, Донетчине, Луганщине и Сумщине.

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По данным правозащитников, половина задержанных - главы ОТГ / мэры городов (66), около 22% - местные депутаты (29), почти 20% - работники местных администраций (26).

Большинство должностных лиц - 98 человек - оккупанты освободили. Кого-то еще в первые недели после задержания, кого-то - через месяц и дольше. Сейчас в плену россиян все еще находится 14 чиновников, а о судьбе 16 похищенных россиянами чиновников сейчас ничего неизвестно. Четверо из похищенных были найдены мертвыми.

В частности, в плену до сих пор находится мэр Голопристанской городской территориальной общины Александр Бабич, которого россияне похитили его 28 марта 2022 года из его собственного дома. Жена Бабича - Ольга - рассказала, что сейчас, по неофициальной информации, он находится в Симферопольском СИЗО №2. Однако, российские оккупанты не признают, что удерживают Бабича.

Кроме того, в российском плену все еще находится и староста села Новые Боровичи Черниговской области Анатолий Серый. Его россияне похитили из здания сельсовета 29 марта 2022 года. Известно, что во время задержания его допрашивали, избивали и издевались. Впоследствии Серого оккупанты вывезли в неизвестном направлении. Сейчас его родные до сих пор не знают, где он находится.

О своем похищении рассказал и руководитель Циркуновской сельской военной администрации Николай Сикаленко, которого оккупанты захватывали трижды. Во время задержания его перевозили в разные места на Харьковщине и каждый раз ему на голову натягивали мешок и связывали руки. Сикаленко рассказал, что россияне пытались склонить его к сотрудничеству, однако он отказался. Ему не давали еды и не разрешали спать, из-за чего за неделю он похудел на 10 килограммов. Кроме того, оккупанты удерживали его в подвалах, где было холодно. Впоследствии главу администрации освободили, после чего стало известно, что во время его пребывания в плену оккупанты ограбили его дом.

Освобождение украинцев из российского плена

Как сообщал УНИАН, в течение последних обменов из российского плена удается освобождать все меньше и меньше гражданских. В основном россияне отдают только военных, а нахождение многих гражданских лиц в плену даже не подтверждают.

Последний раз двух гражданских удалось освободить из российского плена еще 6 июля. Тогда также удалось вернуть двух незаконно вывезенных в Россию украинских детей - 6-летнего Рената и 10-летней Варвары.

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