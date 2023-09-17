Международный комитет Красного Креста признал городского голову Херсона Игоря Колыхаева пленным. Об этом заявил его сын Святослав в комментарии "Суспільному".
"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья - не уточнили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба", — сказал Святослав.
По его словам, статус пленного Игорю Колыхаеву официально подтвердили на этой неделе – 13 сентября.
Что известно о похищении Игоря Колыхаева
Как писал УНИАН, после полномасштабного вторжения россиян и захвата Херсона городской голова Игорь Колыхаев остался в городе и работал в интересах общины, но сотрудничать с оккупантами отказался. Позже коллаборанты вспоминали, что мэр Херсона в первые дни оккупации ездил по дорогам области и нецензурно ругал оккупантов.
В течение первых двух месяцев оккупации Херсона россияне еще оставляли городским властям определенную автономию, но 25 апреля 2022 года они захватили дом Херсонского городского совета и фактически перебрали на себя "коммунальную власть" в городе.
26 июня 2022 года мэра Игоря Колыхаева, который и так уже фактически потерял инструменты для влияния на ситуацию в городе, российские оккупанты просто похитили и вывезли в неизвестном направлении. По мнению подчиненных, россияне сделали это именно из-за отказа Колыхаева сотрудничать с ними.