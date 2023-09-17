Мэр Херсона был похищен в июне 2022 года, когда город находился под российской оккупацией.

Международный комитет Красного Креста признал городского голову Херсона Игоря Колыхаева пленным. Об этом заявил его сын Святослав в комментарии "Суспільному".

"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья - не уточнили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба", — сказал Святослав.

По его словам, статус пленного Игорю Колыхаеву официально подтвердили на этой неделе – 13 сентября.

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Что известно о похищении Игоря Колыхаева

Как писал УНИАН, после полномасштабного вторжения россиян и захвата Херсона городской голова Игорь Колыхаев остался в городе и работал в интересах общины, но сотрудничать с оккупантами отказался. Позже коллаборанты вспоминали, что мэр Херсона в первые дни оккупации ездил по дорогам области и нецензурно ругал оккупантов.

В течение первых двух месяцев оккупации Херсона россияне еще оставляли городским властям определенную автономию, но 25 апреля 2022 года они захватили дом Херсонского городского совета и фактически перебрали на себя "коммунальную власть" в городе.

26 июня 2022 года мэра Игоря Колыхаева, который и так уже фактически потерял инструменты для влияния на ситуацию в городе, российские оккупанты просто похитили и вывезли в неизвестном направлении. По мнению подчиненных, россияне сделали это именно из-за отказа Колыхаева сотрудничать с ними.

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