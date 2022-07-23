Это очередное преступление россиян против мирной Харьковщины.

Во время утренних артиллерийских обстрелов Харькова россияне повредили здание Национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Пострадала исключительно гражданская инфраструктура - жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение - Национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова. Это очередное преступление россиян против мирной Харьковщины!", - написал он и опубликовал фото последствий обстрелов.

На кадрах можно увидеть многочисленные повреждения фасада здания высшего учебного заведения, выбитые окна.

Как писал УНИАН, в ночь на 23 июля и утром российские оккупанты продолжили наносить удары по Харьковщине.

В Харькове утром враг ударил по Основянском району, по области "прилеты" фиксировали в Харьковском, Богодуховском, Чугуевском, Изюмском районах. Известно о 1 погибшем и 5 пострадавших.

На месте работают все профильные службы и оценивают нанесенные оккупантами разрушения.

Накануне Генштаб ВСУ предупредил, что на Харьковщине российские войска пытаются помешать ВСУ выйти к государственной границе.

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