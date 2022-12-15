В Херсоне враг попал по судостроительному заводу, образовательному заведению, магазину, зданию ОГА, жилым домам.

Оккупанты за сутки 86 раз обстреляли территорию Херсонщины. В результате 3 человека погибли, еще 13 ранены.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказал о ситуации в Telegram. Так, мирные населенные пункты области враг атаковал из артиллерии, РСЗО, танков, минометов и БПЛА

"Под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещения издание газеты, школу, магазин, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома", - отметил Янушевич.

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Он сообщил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека погибли, еще 13 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести. В частности, от рук российских оккупантов погиб 8-летний мальчик.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты пытаются сделать из правобережья и левобережья Херсонской области "серую зону". Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что сейчас враг делает все, чтобы превратить жизнь местных в ад, в частности – депортирует людей с занятого левого берега.

После очередных ударов по Херсону не сдержался даже ребенок. 11-летний мальчик эмоционально прокомментировал обстрел города и сказал все, что думает о рашистах.

Кроме этого, пенсионеры из Херсонской области рассказали о пытках в оккупации. Россияне издеваются над пожилыми людьми и не скрывают, что хотят их убить.

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