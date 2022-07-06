Жителям, которые не имеют регистрации, вопрос с водой предлагают решать в отдельном порядке.

В оккупированном россиянами Донецке горожанам ограничили свободный доступ к воде.

Так, с четверга, 7 июля, горожанам будут выдавать бутилированную воду по паспорту.

"Воду можно получить в пунктах раздачи воды на всех зарегистрированных членов семьи при наличии паспорта и свидетельства о рождении детей", - говорится в сообщении оккупантов.

Жителям, которые не имеют регистрации, вопрос с водой предлагают решать в отдельном порядке.

Напомним, стало известно, где в Донецкой области оккупанты за сутки убили больше всего людей.

Вас также могут заинтересовать новости: