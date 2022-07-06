В оккупированном россиянами Донецке горожанам ограничили свободный доступ к воде.
Так, с четверга, 7 июля, горожанам будут выдавать бутилированную воду по паспорту.
"Воду можно получить в пунктах раздачи воды на всех зарегистрированных членов семьи при наличии паспорта и свидетельства о рождении детей", - говорится в сообщении оккупантов.
Жителям, которые не имеют регистрации, вопрос с водой предлагают решать в отдельном порядке.
Напомним, стало известно, где в Донецкой области оккупанты за сутки убили больше всего людей.