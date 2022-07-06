Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить, отметили в Донецкой областной военно-гражданской администрации.

За минувшие сутки российские оккупанты убили на Донбассе 5 человек, больше всего жертв в Авдеевке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"За 5 июля россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке, 1 в Славянске, 1 в Красногоровке и 1 в Курахово. Еще 21 человек получил ранения", - сообщил он.

Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противники, в частности, обстреливали гражданские объекты в Донецкой области, было много жертв. По данным украинских властей, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противники нанесли авиаудары в районе Авдеевки и Углегорской теплоэлектростанции.

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