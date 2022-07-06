За минувшие сутки российские оккупанты убили на Донбассе 5 человек, больше всего жертв в Авдеевке.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
"За 5 июля россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке, 1 в Славянске, 1 в Красногоровке и 1 в Курахово. Еще 21 человек получил ранения", - сообщил он.
Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Противники, в частности, обстреливали гражданские объекты в Донецкой области, было много жертв. По данным украинских властей, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противники нанесли авиаудары в районе Авдеевки и Углегорской теплоэлектростанции.