По информации источника, около трети из них отправят на Донбасс.

По всей РФ формируются добровольческие батальоны для отправки на войну в Украину. По оценкам аналитиков, более 30 тысяч добровольцев могут быть мобилизованы, чтобы пополнить ряды русской армии.

При этом, как пишет CNN, для этого не всегда требуется соответствующий военный опыт.

По информации издания, Россия ищет замену своим военным, которые истощились за пять месяцев войны, и тем, кого ликвидировали защитники Украины. Из 30 000 мобилизированных около трети из них планируют бросить на Донбасс.

На прошлой неделе глава британской разведки MI6 Ричард Му выразил уверенность, что "россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель". Это, в свою очередь, даст Украине ключевую возможность нанести ответный удар.

Путин долгое время сопротивлялся идее всеобщей мобилизации в России, и призыв весной 2022 был аналогичен прошлогоднему призыву. Добровольческие батальоны – один из способов пополнить численность русской армии без столь радикального шага.

При этом отмечается, что призывы вступать в них, как правило, ориентированы на более бедные и изолированные регионы, используя "быстрые деньги" как приманку.

Издание задается вопросом, какое влияние эти батальоны могут оказать. Чеченские добровольческие отряды сыграли огромную роль в кампании на Донбассе, особенно в Мариуполе. Но они относительно хорошо оснащены и обладают большущим боевым опытом. Батальоны, собирающиеся в других местах, явно нет.

Некоторые батальоны будут участвовать исключительно в боевой поддержке и операциях боевой поддержки, в то время как другие будут усиливать уже существующие воинские части или формировать боевые батальоны – цитирует CNN слова Екатерины Степаненко, исследователя России в Институте изучения войны в Вашингтоне.

По ее словам, на обучение добровольцев российское руководство планирует выделить месяц, но это вряд ли превратит их в эффективных солдат без военного опыта.

А меж тем ВСУ ликвидировали уже более 40 тысяч оккупантов и тысячи единиц их техники.

Издание Forbes пишет, что ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

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