Сумма разрушения инфраструктуры и домов может составлять миллиарды гривень.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве повреждено более 100 домов.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"В городе Киеве повреждено более 100 домов, 6 школ и 14 детских садов. В 6 домах были повреждены несущие конструкции, которые мы, к сожалению, не сможем восстановить, их нужно будет разобрать. Все остальные строения пригодны к тому, чтобы их восстановить и мы сейчас этим занимаемся, считаем смету", - сказал Кличко.

Он отметил, что не может назвать сумму повреждений, она еще уточняется.

"Сумму повреждений трудно сказать, мы еще не подсчитывали. Но, убежден в том, что с разрушением инфраструктуры, с разрушением домов эта сумма может достигать миллиарда гривень", - сказал Кличко.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Вас также могут заинтересовать новости:

Киевлянам рассказали, за сколько минут долетают ракеты из Крыма и Беларуси

Оккупанты "усеяли" Киев опасными предметами: на Печерске найдена растяжка (фото)

Эксперты прогнозируют усиление ракетных ударов по центру Киева