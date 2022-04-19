В центре столицы мужчина во время прогулки заметил опасный предмет, отметили в полиции.

В Печерском районе Киева на днях мужчина заметил растяжку и сообщил об этом правоохранителям.

Опасный предмет мужчина увидел во время прогулки на ул. Госпитальная между сложенными сухими ветвями, говорится в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.

"Патрульные немедленно отправились по указанному адресу, обеспечили охрану места происшествия и вызвали саперов", - отметили правоохранители.

В полиции добавили, что спасатели ежедневно работают над тем, чтобы обезвредить боеприпасы, которыми враги "усеяли" наш город.

"...Вот почему мы в очередной раз просим вас быть внимательными и осторожными и не трогать неизвестные вещи и предметы", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносить удары по Киеву и пытался его захватить. Противнику не удалось захватить столицу Украины, в городе ловили вражеских диверсантов.

В начале апреля в ООН сообщали, что украинское государство стало одним из самых заминированных в мире.

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