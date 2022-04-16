Путинские оккупанты таким образом могут мстить за уничтожение ракетного крейсера "Москва".

"Центр управления" в Киеве - бункер под ОП - может стать главное мишенью российских террористов, которые будут "мстить" за уничтожение ракетного крейсера "Москва". В связи с этим эксперты прогнозируют усиление ракетных обстрелов по центральной части украинской столицы, нельзя исключать даже ядерный удар.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что речь может идти о "беспокоящем огне".

"Вплоть до усиления ракетных ударов по правительственному кварталу Киева", - уточняет он.

По словам Жданова, заявления россиян о том, что "пора наносить удар" - являются политическими.

"Это говорит о том, что они могут нанести удар. Насколько он может быть успешным, достигнут ли они своей цели - это покажут возможности нашей ПВО. Если же противник применит ядерное оружие, то война перейдет совсем в другую плоскость. Последствия для России будут совсем другими. Что касается центра принятия решений, то он хорошо защищен. Очень хорошо. Он строился в советские времена в расчете на возможный ядерный удар. Хотя технологии вооружения давно шагнули вперед, но, повторюсь, объект защищен хорошо", - отмечает эксперт.

Жданов предполагает, что новая волна ударов по столице может быть именно местью за "Москву".

"За каждый удачный наш ответ, Путин будет пытаться как-то отомстить. Ведь это его поражение и то, из чего состоит наша победа. Какой в итоге будет месть - посмотрим", - уверяет Жданов.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также допускает российский удар по столичному "центру управления".

"Все, что они заявляют - как правило, и пытаются реализовать. Примером является начало войны. Есть ли у них такие возможности? Есть. К этому надо относиться серьезно. Любая оборона - это уменьшение силы удара наступления. Руководство понимает это и принимает соответствующие меры", - сказал Романенко.

Угроза новых ударов по Киеву

На днях Минобороны РФ начало угрожать обстрелами по правительственным зданиям в Киеве. Это якобы будет ответ на диверсии и удары Украины по объектам на территории РФ.

В Офисе президента уже ответили на вражеские провокации и заявили, что готовы к любым российским сценариям. Позже появилась реакция Владимира Зеленского.

В Минобороны Украины по-прежнему заявляют, что возвращаться в Киев еще рано, однако, по данным мэра Виталия Кличко, это уже сделали две трети тех, кто ранее выехал.