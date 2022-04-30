Российским войском управляют политики - это советское наследие. Министр обороны РФ Сергей Шойгу даже не служил в армии.

Оккупационные российские войска будут пытаться вести наступательные действия в Украине до осени.

Об этом в интервью УНИАН заявил военный историк Михаил Жирохов.

По мнению эксперта, активная фаза военных действий начнется в мае.

"С военной точки зрения только в мае начнется летняя кампания. Она будет длиться минимум до осени. Это очевидно из темпов, которыми россияне наступают: наступление очень вялое. Однако нам все-таки не стоит недооценивать врага", - сказал эксперт.

В то же время он напомнил, что армией РФ руководят политики, а не военные.

"Российским войском управляют политики - это советское наследие. Министр обороны РФ Сергей Шойгу даже не служил в армии", - отметил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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