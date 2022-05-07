Российские хакеры действуют синхронно с военными РФ.

Российские хакеры действуют синхронно с военными РФ, которые атакуют ракетами украинские города.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Facebook.

В Госспецсвязи напомнили, что Одесса подверглась новому нападению со стороны российских захватчиков.

"Как сообщают в Оперативном командовании "Юг", враг нанес удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Примерно в то же время на вражеских ресурсах появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городского совета. Это очередное подтверждение, что российские хакеры действуют синхронно с военными РФ, которые атакуют ракетами украинские города", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 7 мая 2022 года оккупанты выпустили по Одесской области 4 крылатые ракеты.

В тот же день, 7 мая, вражеские войска нанесли 6 ракетных ударов по Одессе.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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