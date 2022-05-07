Открытие этих писем приведет к поражению компьютера вредоносной программой.

Киберпреступники массово рассылают опасные письма, "пугая" химической атакой.

Об этом говориться в Telegram-канале Госспецсвязи со ссылкой на правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, выявила факт массового распространения электронных писем с тематикой "химической атаки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что письма содержат ссылку на документ, открытие которого приведет к поражению компьютера вредоносной программой JesterStealer. Специалисты CERT-UA отмечают, что загрузка файлов осуществляется со скомпрометированных вебресурсов.

"Программа JesterStealer обеспечивает похищение аутентификационных и других данных из интернет-браузеров, MAIL/FTP/VPN-клиентов, криптовалютных кошельков, менеджеров паролей, мессенджеров, игровых программ и тому подобное. Похищенные данные передаются злоумышленнику в Telegram. После завершения работы программа удаляется", – добавили в пресс-службе.

Ранее в Госспецсвязи сообщали, что российские кибератаки на Украину достигли своего максимума. Благодаря санкциям российские хакеры не смогут развиваться так, как они делали это раньше.

Важно помнить, что пока мы бьем рашистов на земле, война пылает и на киберфронте. Враг пытается разведать информацию и нанести вред украинцам. Один из способов уберечь себя – пользоваться VPN.

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