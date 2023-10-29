На протяжении войны россияне делали паузы в обстрелах, поскольку боеприпасы не бесконечны, отметил спикер Воздушных сил армии Украины.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что готовы к новым массированным ударам россиян.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона в воскресенье, 29 октября. "Мы не то, что готовимся - мы готовы. Потому что 24/7 - это привычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, должны ожидать в любой момент любой угрозы, любую воздушную цель", - отметил Игнат.

Насчет того, действительно ли РФ готовит новые такие обстрелы, ответил: "Готовятся или не готовятся к новым массированным атакам по Украине - ответ прост. Посмотрите на эти длинные места военных действий. Были паузы у них, потому что не бесконечные боеприпасы, не бесконечные вооружения и ракеты. Поэтому они прекрасно понимают и наносят такие одиночные удары. Вчера "Искандеры", сегодня Х-59 и т.д.", - отметил он.

Видео дня

Идет война в Украине - сегодня это точно стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, в сентябре министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что диктатор Владимир Путин хочет погрузить Украину в холодную зиму и темноту, но проигрывает. При этом агентство Reuters считает, что зимой Украина столкнется с длительными отключениями электроэнергии.

Позже издание New York Times опубликовало материал, в котором отмечалось, что этой зимой Вооруженные силы Украины планируют атаковать ракетами командные центры, склады боеприпасов и линии снабжения в тылу российских оккупантов. Как пишет издание, таким образом украинские военные хотят снизить боеспособность РФ. В частности, американские ракеты ATACMS дают Силам обороны возможность наносить удары по позициям врага на всей оккупированной территории. К тому же каждый километр продвижения ВСУ на юге создает новые проблемы для противника.

По словам аналитика Джека Вотлинга, если российские войска будут втянуты в оборону широким фронтом, а их логистика - сильно нарушена, то они могут буквально промокнуть и замерзнуть. В то же время отмечалось, что РФ будет наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины.

Как заявляла начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, россияне накапливают высокоточные ракеты "Калибр" для ударов по Украине осенью-зимой по объектам критической инфраструктуры. По ее мнению, РФ не откажется от своих планов атаковать. Ранее в "Укрэнерго" также заявили, что готовятся к массированным атакам России зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: