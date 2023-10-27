Неизвестно залетали ли уже в Украину модернизированные "бесшумные" БПЛА.

Возможно, что модернизированные "бесшумные" вражеские БПЛА уже залетали в Украину, но шум здесь не является определяющим, потому что больше принимается во внимание радиолокационная заметность дрона. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Возможно и залетали. Здесь нет ничего удивительного, что любые БПЛА ударного или иного типа будут модернизироваться. Модернизация проводится непосредственно во время войны и здесь также нет ничего удивительного, потому что испытывают беспилотники в боевых условиях. Видят в реальном противовоздушном бою слабые и сильные его места и в соответствии с этой информацией будут совершенствоваться", - сказал Игнат.

При этом он подчеркнул, что определяющим является не шум, которым сопровождается полет БПЛА, а больше принимается во внимание его заметность радиолокационная.

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"То есть, смогут ли его зафиксировать наши радиолокационные станции и передать эту информацию вовремя для уничтожения. Поэтому используются также и композитные материалы для изготовления фюзеляжа. То есть он становится менее заметным и это усложняет работу ПВО", - сказал Игнат.

Он отметил, что Украина получает определенную технику от Запада, которая позволяет более четко выявлять воздушные цели. "Это неплохо делает радар IRIS-T, который видит наименьшую цель. Побольше бы нам таких радаров", - сказал Игнат и добавил, что именно такие системы Украина ожидает, в частности от Германии, в очередном пакете помощи.

Иранские дроны в войне против Украины

Как известно, в СМИ была информация, что Иран якобы модернизировал "Шахеды" и они будут оборудоваться турбореактивными двигателями, поэтому в них не будет такого громкого звука, который часто сравнивают газонокосилкой или мопедом.

Как сообщал УНИАН, Россия начала применять в войне против Украины новые дроны Italmas, которые украинцы из-за характерного звука прозвали "газонокосилками". В сети информация о дроне-камикадзе Italmas появилась в сентябре, хотя в РФ хвастались новой разработкой гораздо раньше.

Аналитики американского Института изучения войны пишут, что дроны Italmas являются "дешевым и более легким" вариантом по сравнению с Shahed 131/136, известными в народе также как "мопеды". Они не исключают, что россияне будут применять беспилотники Italmas в тандеме с Shahed.

По некоторым данным, дрон Italmas может преодолевать 200 км и нести больше взрывчатки, чем иранский "Шахед". При этом не исключается, что это утверждение может быть российской пропагандой.

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