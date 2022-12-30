Уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины подчеркнула, что РФ отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных.

Около 3,4 тыс. украинских военнослужащих сейчас находятся в плену, еще 15 тысяч человек пропали без вести.

Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая в интервью немецкому RND, информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (при Министерстве культуры и информационной политики Украины) в Telegram.

"Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность является особенно тяжелой для родственников", - отметила Вербицкая.

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Она подчеркнула, что РФ отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.

Российский плен

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что домой из плена вернули более 1,3 тыс. украинцев.

23 ноября стало известно об освобождении 35 военных, в частности нацгвардейцев, которые попали в плен в Чернобыльской зоне еще в начале полномасштабного вторжения.

24 ноября домой вернулись еще 50 украинских военнопленных.

А 26 ноября из плена РФ освободили еще 12 украинцев. В частности четырех бойцов ВМС, двух нацгвардейцев, двух пограничников, одного из ТрО, а также супругов и мужчину.

Врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк, вернувшийся из колонии в Еленовке, рассказал, что в российском плену 80% украинских военных находятся в состоянии анорексии.

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