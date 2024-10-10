Мужчину подвели к яме, где были мертвые люди, и имитировали расстрел.

Житель Херсонщины, который оказался в плену россиян, рассказал, как над ним зверски издевались - били током и насиловали черенком от швабры. Игорь Бондаренко был задержан в августе 2022 года, когда пытался выехать из оккупированной Херсонщины через аннексированный Крым.

Он рассказал "Радио Свобода", как после задержания его в жару сразу затолкали в металлический контейнер, где он едва не погиб от жары. Затем ему замотали чем-то голову, и долгое время он не знал, где находится.

"Меня вытащили из автобуса, сняли тряпку с головы. Передо мной была яма 2х4 метра, и еще были такие же две рядом, но закопанные. В этой яме лежали уже мертвые люди. В основном это были мужчины... Меня спросили: "Хочешь к ним?" Я сказал: "Нет". У меня над головой сзади раздался выстрел. Говорят, в такие моменты перед глазами вся жизнь проходит. Нет, у меня просто в голове звучала одна фраза: "Это все!", - вспоминает он.

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Тогда российские военные расстрел сымитировали, и отвезли в другое место, где несколько дней допрашивали и били. Затем применили электрошокер - били чаще в спину. Мужчина рассказал:

"Перед этим спрашивали, все ли нормально у меня с сердцем. Я не успел даже ответить на этот вопрос, и уже почувствовал, что такое электрический ток".

По его словам, только герои художественных фильмов выдерживают пытки током - в реальной жизни это невозможно. Кроме того, в плену херсонец стал жертвой сексуального насилия.

"Мне в штаны запускали руку, сжимали половые органы так, что я завывал, как Витас (артист, который поет фальцетом). Например, они однажды были пьяны, я так понимаю, что они принесли черенок от швабры и пытались через шорты мне его впихнуть в задний проход. Когда хлынула кровь, они остановились", - поделился Бондаренко.

Такие пытки продолжались в течение трех дней, а от дальнейших издевательств спасла медицинская карта, которую мужчина имел при себе во время задержания. Дело в том, что у него - вирусный Гепатит C, и когда оккупанты об этом узнали, боялись его касаться. Один из палачей сказал: "Если будешь сейчас кровью плеваться, я тебя застрелю". После этого Игоря пытали с расстояния - шокером.

Бондаренко заставили записывать пророссийские видео, зарегистрировать и вести пророссийский Телеграмм-канал. По его словам, оккупанты были уверены, что им удалось завербовать Бондаренко, поэтому его отпустили.

Мужчина утверждает, что пытками украинцев руководят и непосредственно занимаются преимущественно сотрудники ФСБ РФ. Бондаренко признался:

"То, что я сейчас рассказал, я два года об этом почти никому не рассказывал... Еще есть много того, что и вам рассказать не могу".

Мужчина говорит, что после пережитых пыток до сих пор имеет проблемы со здоровьем.

"В общественных организациях, которые занимаются пострадавшими от сексуального насилия, говорят, что с реабилитацией, как женщин, так и мужчин в Украине тяжелая ситуация, потому что целевых государственных программ до сих пор нет... Пока мужчины, которые подверглись сексуальному насилию обращаются симптомно к врачам или к психотерапевтам", - говорится в публикации.

Также мужчина говорит, что в Украине до сих пор не уравняли в правах военных и гражданских пленных, хотя и тех, и других пытают одинаково.

Пытки в российском плену

Как сообщал УНИАН, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл заявила, что российские оккупанты пытают украинских военнопленных, начиная с первых допросов. По ее словам, РФ замучила 95% украинских военнопленных в своих тюрьмах. Их бьют металлическими палками, жестко бьют током и тому подобное.

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