Глава Мониторинговой миссии ООН Даниэль Белл заявила, что это худшее, что она видела за 20 лет своей карьеры.

Российские оккупанты пытают украинских военнопленных, начиная с первых допросов. При этом практика пыток в российском плену является "широко распространенной и систематической".

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН (ООН) по правам человека в Украине Даниэль Белл в интервью нидерландскому телеканалу NOS. Она отметила, что РФ замучила 95% украинских военнопленных в своих тюрьмах.

"Они подвергаются пыткам во время первого допроса. Их бьют металлическими палками, жестко бьют током. Их раздевают. Это ужасно. Это худшее, что я видела за 20 лет моей карьеры, посещая пленных от имени ООН. Пытки широко распространены и структурны. 95% украинских военнопленных подверглись пыткам, и это является военным преступлением", - сказала она.

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Как известно, пытки нарушают статью 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Заместитель командира украинской бригады 7 августа рассказал, что российские власти в СИЗО Ростовской области пытали и "зверски" убили украинского военнопленного, который с ним служил.

"Заявления Белла и предыдущие отчеты мониторинговой миссии о нарушении Россией прав украинских военнопленных согласуются с давними оценками ISW о систематических нарушениях Россией международных прав человека и гуманитарного права в оккупированной Украине и в отношении украинских военнопленных", - указывается в отчете Института изучения войны.

Жестокое обращение с украинскими военнопленными

В марте в Организации Объединенных Наций заявили, что задокументировали десятки случаев казней военнопленных с начала полномасштабной войны в Украине.

В докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, созданной Советом ООН указывается, что россияне жестоко пытают украинских военнопленных с целью запугивания и наказания. Российские оккупанты применяют к украинским пленным различные виды пыток, которые называют "сессией по денацификации".

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