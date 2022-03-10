Ранее сегодня стало известно о передислокации вражеских кораблей из Одесского залива в направлении Крыма.

Днем 10 марта российский корабль в акватории Черного моря произвел пять выстрелов в небо.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Российский корабль сделал 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация сейчас уточняется", - сообщил Братчук.

Впоследствии Братчук проинформировал, что враг производил эти выстрелы, чтобы получить информацию об украинских позициях.

"Этот корабль выстрелы произвел для определения позиций нашей системы противовоздушной обороны, береговой охраны", - сообщил он.

Как пишут в социальных сетях горожане, находившиеся в районе 16-й станции Большого Фонтана, они видели, как с вражеского корабля было выпущено пять ракет.

Ранее сегодня Братчук заявил о передислокации вражеских кораблей из Одесского залива в направлении Крыма.

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