Днем 10 марта российский корабль в акватории Черного моря произвел пять выстрелов в небо.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Российский корабль сделал 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация сейчас уточняется", - сообщил Братчук.
Впоследствии Братчук проинформировал, что враг производил эти выстрелы, чтобы получить информацию об украинских позициях.
"Этот корабль выстрелы произвел для определения позиций нашей системы противовоздушной обороны, береговой охраны", - сообщил он.
Как пишут в социальных сетях горожане, находившиеся в районе 16-й станции Большого Фонтана, они видели, как с вражеского корабля было выпущено пять ракет.
Ранее сегодня Братчук заявил о передислокации вражеских кораблей из Одесского залива в направлении Крыма.