После осмотра БПЛА волонтер пришел к двум выводам: или в России действительно все так плохо с вооружением, или оккупанты просто захотели повеселить украинцев и специально подбросили этот экземпляр.

В войне против Украины Россия использует всю возможную оружие, которое у нее есть. Так, незаменимы во время боевых действий стали беспилотники, в частности, "Орлан-10", цена которого достигает около $100 тысяч.

Как рассказал волонтер, соучредитель Combat-ua Паша Кащук в обзоре одного из таких БПЛА на своей странице в Facebook, российские оккупанты активно используют подбитые беспилотники.

По его словам, рашисти перематывают изолентой поврежденные контакты, а для балансировки используют украденные грузочки с СТО.

Волонтер продемонстрировал один из сбитых российских беспилотников, но подчеркнул, что это на самом деле "бомжо-версия" обычного "Орлан-10".

"Сейчас у нас с вами есть возможность заглянуть в будущее на два месяца вперед и увидеть вжаренный санкциями и экономическим кризисом российский военпром", - сказал Кащук.

Вместо трех камер (камеры дневного и ночного видения) на летательном аппарате стояла только камера дневного видения, полностью залита клеем. На первый взгляд, могло показаться, что сюда приклеили другую камеру, но по серийному номеру и плате стало понятно, что это стандартная камера для БПЛА, просто ее для надежности зафиксировали клеем.

Еще одним подтверждением того, что этот БПЛА уже точно падал, стали автомобильные грузочки, которые его тяготят. Кащук предположил, что их оккупанты позаимствовали на одной из "освобожденных" СТО.

"Он поврежден и явно падал много раз, повреждения не от этого сбития. Его должны были уже списать и сжечь где-то. Но нет, его достали", - рассказал волонтер.

Основная плата тоже выглядит не полной, на ней не хватает деталей. Видимо, ее могли собрать из других подручных средств.

После осмотра БПЛА волонтер пришел к двум выводам: или в России действительно все так плохо с вооружением, что они пользуются подбитой техникой несколько раз, или оккупанты просто захотели повеселить украинцев и специально подбросили этот экземпляр.

Напомним, по данным Генштаба по состоянию на 29 июня 2022 года ВСУ сбили 640 российских БПЛА.

Как сообщали ранее в британской разведке, в российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они и пострадали от высоких показателей истощения. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех. Поэтому Россия, вероятно, испытывает недостаток соответствующих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

Об "Орлан-10"

Армия РФ активно использует БПЛА "Орлан-10" для разведки и корректировки огня своей артиллерии. Его, как и любой малогабаритный дрон, довольно трудно заметить, как глазами, так и на радаре. А также довольно сложно сбить.

Барражируя над позициями этот дрон может определить координаты целей, а во время артналета осуществляет корректировку огня в режиме онлайн-передачи данных.

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