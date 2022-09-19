Оккупанты открывали огонь из гранатометов, реактивной артиллерии и РСЗО.

Российские захватчики за текущие сутки обстреляли территории двух общин Сумщины.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Зноб-Новгородская община. В 16:40 начался обстрел из гранатометов, 33 "прилета". Предварительно - без жертв, разрушения уточняются. Краснопольская община. После 15 часов начались обстрелы различных территорий общины. Русские сперва накрыли реактивной артиллерией село Славгород. 15 "прилетов", - написал он.

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По словам Живицкого, было прямое попадание в жилой дом мирных жителей - это была семейная пара пенсионеров. Женщина и мужчина пострадали, оба - в больнице.

"Дом разрушен, прорабатывается вопрос предоставления другого жилья, потому что их дом восстановлению не подлежит. Также еще в четырех домах есть разрушения и повреждения осколками снарядов попробивало стены, выбиты окна, посечены заборы. После 18 часов было еще три обстрела громады, 7 и дважды по 10 приходов из реактивных систем залпового огня", - отметил глава ОВА.

Напомним, на Сумщине бушует непогода - дома без крыши, повреждена железная дорога и пострадавшие дети.

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