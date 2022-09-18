Из-за непогоды на Сумщине около 20 частных домов остались без крыши, есть пострадавшие.
Об этом своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Последствия непогоды в Бурыни по состоянию на 18:50. Около 20 частных домов остались без крыши. Сильно разрушены дома. Повреждена АЗС и еще ряд нежилых помещений в громаде. Спасатели достают людей из-под завалов", - отметил он.Видео дня
По словам Живицкого, сейчас известно о четырех людях, которые получили легкие телесные повреждения, и об одной женщине, которая госпитализирована в больницу.
"Также травмирован полугодовалый ребенок, сейчас находится в больнице", - уточнил глава ОВА.
Он добавил, что на месте работают аварийные бригады энергетиков.
"Продолжается работа по эвакуации людей из пострадавших домов. Сами же здания накрывают шифером и пленкой из материальных резервов", - уточнил Живицкий.
Кроме того, как сообщает "Укрзализныця", в результате непогоды на Сумщине повреждена железнодорожная инфраструктура, задерживаются несколько поездов.
"Из-за непогоды и урагана в Сумской облати повреждена инфраструктура на участке Конотоп-Ворожба. Наши энергетики и путейцы уже проводят восстановительные работы, но будут задерживаться поезда: №780 Киев — Сумы, №6305 Ворожба — Конотоп", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что возможны задержки в движении поездов, которые еще должны отправиться сегодня в рейс: №805 Харьков — Конотоп, №6306 Бахмач — Ворожба.
В "УЗ" призвали граждан следить за объявлениями на вокзалах и станциях.
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