Повреждена АЗС и еще ряд нежилых помещений в громаде, спасатели достают людей из-под завалов.

Из-за непогоды на Сумщине около 20 частных домов остались без крыши, есть пострадавшие.

Об этом своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Последствия непогоды в Бурыни по состоянию на 18:50. Около 20 частных домов остались без крыши. Сильно разрушены дома. Повреждена АЗС и еще ряд нежилых помещений в громаде. Спасатели достают людей из-под завалов", - отметил он. Видео дня

По словам Живицкого, сейчас известно о четырех людях, которые получили легкие телесные повреждения, и об одной женщине, которая госпитализирована в больницу.

"Также травмирован полугодовалый ребенок, сейчас находится в больнице", - уточнил глава ОВА.

Он добавил, что на месте работают аварийные бригады энергетиков.

"Продолжается работа по эвакуации людей из пострадавших домов. Сами же здания накрывают шифером и пленкой из материальных резервов", - уточнил Живицкий.

Кроме того, как сообщает "Укрзализныця", в результате непогоды на Сумщине повреждена железнодорожная инфраструктура, задерживаются несколько поездов.

"Из-за непогоды и урагана в Сумской облати повреждена инфраструктура на участке Конотоп-Ворожба. Наши энергетики и путейцы уже проводят восстановительные работы, но будут задерживаться поезда: №780 Киев — Сумы, №6305 Ворожба — Конотоп", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что возможны задержки в движении поездов, которые еще должны отправиться сегодня в рейс: №805 Харьков — Конотоп, №6306 Бахмач — Ворожба.

В "УЗ" призвали граждан следить за объявлениями на вокзалах и станциях.

Вас также могут заинтересовать новости: