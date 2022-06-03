На предприятии практически отсутствуют запчасти и расходуемые материалы.

Оккупанты поставили под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС. На предприятии возникла нехватка расходуемых материалов и запчастей, которые применяются в обслуживании.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины в своем официальном Telegram-канале.

"Во время захвата станции один из снарядов, выпущенных оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков. В результате произошла утечка масла. Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло", — заявили в ГУР.

Сейчас работа на станции ведется вахтовым методом. Сотрудники находятся на АЭС неделю, пока их не меняют другие. Оккупанты, которые якобы охраняют объект, в основном располагаются в гостинице "Украина", а еще часть — на территории профилактория атомной электростанции и в квартирах эвакуированных граждан.

Рашисты ввели на АЭС строгий пропускной режим. У каждой смены изымают телефоны и почти все личные вещи. Руководство РФ изучает возможность присоединения предприятия к энергетической системе России. Но из-за технических причин как минимум на текущий момент это не получится реализовать.

Напомним, в начале марта оккупанты захватили Запорожскую АЭС. Во время боев они обстреляли отдельные сооружения предприятия, однако энергоблоки остались без существенных повреждений. С тех пор "Росатом" пытался взять атомную электростанцию под свой контроль.

Россияне несколько раз запускали ракеты, которые пролетали над АЭС. Это при том, что катастрофа в случае взрыва на станции может быть в шесть раз больше, чем на Чернобыльской АЭС.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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