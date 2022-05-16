Более 420 детей получили ранения.

В Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ погибло 229 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 16 мая 229 детей погибли и 421 ребенок получил ранения.

"Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - уточнили в ОГПУ.

Так, 14 мая в результате обстрела врагом с. Лебяжье Чугуевского района Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик.

Кроме того, стало известно, что 8 марта в результате авиаудара войск РФ по Мариуполю погибла 15-летняя девушка, а 18 марта из-за обстрела оккупантами города - 16-летний подросток.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 140, Киевской - 116, Харьковской - 100, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 45, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в Киеве - 16, Житомирской - 15.

Также из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 тыс. 748 учебных заведений, при этом 144 из них разрушены полностью.

Вас также могут заинтересовать новости: