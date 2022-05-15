Город-герой Харьков почти каждый день подвергается обстрелам со стороны оккупационных войск.

Ситуация в Харькове и области неспокойная, российские оккупанты постоянно обстреливают города и села региона. В результате атак РФ гибнут мирные украинцы.

Следите за онлайн-трансляцией происходящего в Харькове и области сегодня, 15 мая:

Ранее издание CNN сообщило, что жестокими бомбардировками мирного Харькова запрещенными кассетными снарядами руководил генерал-полковник армии РФ Александр Журавлев. В 2016 году он руководил одной из самых жестоких российских операций в сирийской войне - штурме Алеппо.

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