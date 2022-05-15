Ситуация в Харькове и области неспокойная, российские оккупанты постоянно обстреливают города и села региона. В результате атак РФ гибнут мирные украинцы.
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Ранее издание CNN сообщило, что жестокими бомбардировками мирного Харькова запрещенными кассетными снарядами руководил генерал-полковник армии РФ Александр Журавлев. В 2016 году он руководил одной из самых жестоких российских операций в сирийской войне - штурме Алеппо.