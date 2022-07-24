Украинские воины снова отбросили немцев назад.

На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Оккупанты осуществляли обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцевое, Вершина, Берестовое, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Задействовал штурмовую и армейскую авиацию.

"С разных направлений враг вел штурмовые действия с целью установления контроля над территорией Углегорской ТЭС. Украинские воины снова отбросили оккупантов назад", - говорится в сводке.

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Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Основные бои враг ведет, чтобы взять под контроль территорию Донецкой области.

Однако, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, наступательный потенциал ВС РФ угасает. Противник сосредоточился на небольших участках фронта - оккупацией Северска и Бахмута.

По мнению экспертов из Института изучения войны, ВСУ, вероятно, проводят контрнаступление на Херсонском направлении. Но предполагают, что информация может быть уже не актуальной.

Украинские войска продолжают уничтожать склады с боеприпасами РФ, что может замедлять продвижение оккупантов.

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