Эвакуационный транспорт не доехал до Волновахи в Донецкой области. Колонну обстреляли российские войска из систем "Град".
Об этом сообщил глава Донецкой ОВЦА Павел Кириленко в Facebook.
По его словам, составу эвакуационной колонны удалось уцелеть, все находятся в укрытиях. При этом около десять легковых авто жителей Волновахи удалось выехать самостоятельно в сторону Угледара.
Кириленко указал, что людей попытаются снова эвакуировать, как только утихнут обстрелы.
Кроме того, он призвал международные гуманитарные организации отреагировать на тяжелую гуманитарную ситуацию и помочь создать "зеленый коридор" для эвакуации жителей Волновахи.
"Люди уже третий день под обстрелами без воды, еды, электричества. Им нужна помощь!!!!! Даже русские оккупационные войска должны это понимать!" – говорится в сообщении.