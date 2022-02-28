После того как обстрелы стихнут, людей попытаются эвакуировать снова.

Эвакуационный транспорт не доехал до Волновахи в Донецкой области. Колонну обстреляли российские войска из систем "Град".

Об этом сообщил глава Донецкой ОВЦА Павел Кириленко в Facebook.

По его словам, составу эвакуационной колонны удалось уцелеть, все находятся в укрытиях. При этом около десять легковых авто жителей Волновахи удалось выехать самостоятельно в сторону Угледара.

Кириленко указал, что людей попытаются снова эвакуировать, как только утихнут обстрелы.

Кроме того, он призвал международные гуманитарные организации отреагировать на тяжелую гуманитарную ситуацию и помочь создать "зеленый коридор" для эвакуации жителей Волновахи.

"Люди уже третий день под обстрелами без воды, еды, электричества. Им нужна помощь!!!!! Даже русские оккупационные войска должны это понимать!" – говорится в сообщении.