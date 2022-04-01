Он отметил, что с весны 2015 года около 35 тысяч граждан Украины в Крыму были незаконно призваны в Вооруженные силы государства-оккупанта.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич подчеркнул, что принудительно "мобилизованным" крымчанам стоит сдаться в плен на подконтрольной Украине территории, чтобы быть признанными жертвами военного преступления.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Мы, во-первых, в представительстве президента Украины в АР Крым совместно с прокуратурой АР Крым распространяем среди крымчан соответствующие наши обращения о том, что, собственно, крымчанам в этой ситуации (когда их пытаются незаконно призвать в вооруженные силы РФ - УНИАН) следовало бы как можно обезопасить себя... для того, чтобы не попасть в эту ситуацию. Мы имеем информацию, что срочники Крыма направлялись и направляются на материковую Украину для участия в войне против нашего государства. Безусловно, к нам обращаются много крымчан относительно того, каким образом можно избежать этой, так называемой "мобилизации"... Если же наши крымчане будут призваны в армию Российской Федерации..., то при попадании на контролируемую правительством Украины территорию им просто стоит сдаться в плен ведь, если они не добровольно, а именно принудительно были призваны, то они стали жертвами военного преступления, а не теми, кто его совершает", - подчеркнул Антон Кориневич.

Он также отметил, что с весны 2015 года уже около 35 тыс. наших граждан Украины в Крыму были незаконно призваны в Вооруженные силы государства-оккупанта.

"Сегодня, 1 апреля, стартовала новая призывная компания, весенняя, которая продлится до 15 июля, которая сама по себе является системным военным преступлением, поскольку эти призывные кампании весной и осенью продолжаются с весны 2015 года и уже около 35 тыс. наших граждан Украины в Крыму были незаконно призваны к вооруженных сил государства-оккупанта. Мы, Украина, считаем, что это один из крупнейших системных военных преступлений государства-оккупанта в отношении наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории", - сказал постоянный представитель президента Украины в АР Крым.

Как ранее сообщал УНИАН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что во временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация мужчин для участия в войне с Украиной.

По ее словам, традиционно призывная кампания на полуострове должно стартовать в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических сборов с председателями призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, которые привлечены к призывной кампании.

1 апреля стало известно, что из-за острой нехватки живой силы оккупанты продолжают незаконную мобилизацию жителей ОРДЛО и отправляют их в бой впереди русских войск как живой щит.

В Генштабе сообщили, что по состоянию на 1 апреля российская армия уже потеряла в Украине около 17 700 человек личного состава.

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