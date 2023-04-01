Также враг совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российские оккупанты за сутки нанесли по Украине два ракетных и 25 авиационных ударов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00. "В течение суток противник нанес 2 ракетных, 25 авиационных ударов и осуществил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан", - отметили в Генштабе.

Так, сегодня РФ снова нанесла ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка Донецкой области и других населенных пунктах Украины, применив баллистические ракеты.

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В результате ударов есть раненые среди гражданского населения.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - сказано в сводке.

Война в Украине: Новости

Россияне со вчерашнего дня ведут непрерывный обстрел Невского на Луганщине. Огонь, который открыли россияне по населенному пункту вчера вечером, не утихает до сих пор, и сейчас есть информация о раненном человеке и по меньшей мере пяти разрушенных домах.

А в Харьковской области российские захватчики сегодня обстреляли поселок городского типа Двуречная, в результате чего погиб мужчина.

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