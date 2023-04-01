Сейчас известно об одном раненом человеке и по меньшей мере пяти разрушенных домах.

Россияне со вчерашнего дня ведут непрерывный обстрел Невского в Луганской области.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Луганской областной военной администрации Алексей Смирнов. Он отметил, что огонь, который открыли россияне по населенному пункту вчера вечером, не утихает до сих пор, и сейчас есть информация о раненном в результате этого человеке и по меньшей мере пяти разрушенных домах.

"Около 17:00 31 марта в результате вражеских артиллерийских обстрелов женщина 1989 года рождения получила минно-взрывную травму, контузию. Первую помощь ей оказали военные медики. Сейчас пострадавшая эвакуирована в больницу г. Краматорск", - сообщил Смирнов.

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По его словам, ее дом получил значительные повреждения - там полностью разрушена крыша.

"А вот от жилья еще одной жительницы Невского осталась лишь воронка в земле. К счастью, в тот момент хозяйка отсутствовала дома", - отметил он.

Смирнов добавил, что рядом разрушению подверглись еще три частных дома. Там выбиты окна, посечена крыша.

Война в Украине: Новости

По данным Генштаба, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 70 вражеских атак на четырех направлениях.

Российские захватчики за прошедшие сутки более 100 раз обстреляли позиции Сил обороны в Запорожской области.

Также оккупанты за сутки 54 раза обстреляли территорию Херсонской области, погибли три человека.

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