Суммарный залп "Калибров" может достигать 20.

После сокращения своей корабельной группы в море Россия снова ее наращивает – из-за улучшения погоды. В частности, увеличено количество ракетоносителей.

Как сообщила в эфире информационного телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, вероятность ракетного удара возрастает.

"Шторм в море утих, и корабельная группировка врага наращивается, в частности, увеличилось и количество ракетоносителей. В настоящее время мы фиксируем три ракетоносителя, два из которых надводные и один подводный. В таком случае суммарный залп "Калибров" может достигать 20. и вероятность ракетного удара растет, угроза очень высокая", – сказала Гуменюк.

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По ее словам, активность вражеской авиации также отслеживается и сейчас она низкая, но ситуация может меняться достаточно динамично.

"Что касается авиации на линии фронта, она остается одним из приоритетных направлений изменения тактики врага. Они продолжают использовать управляемые авиационные бомбы вдоль линии фронта", – отметила Гуменюк.

Она также сообщила, что на левом берегу усилия украинских военных по зачистке вражеских позиций достаточно эффективны – оккупантам сложно использовать артиллерийское вооружение, и они пытаются заменить это авиационными атаками.

"Они лишились многих складов боеприпасов благодаря нашей работе и испытывают определенный снарядный голод, им сложно располагать свои позиции по такой полосе", – добавила Гуменюк.

Угроза ракетного удара по Украине

На протяжении последних месяцев российские оккупанты регулярно прибегали к массированным ракетным ударам по Украине, которые были направлены, в частности, на объекты энергетической инфраструктуры. В частности, 9 марта оккупанты выпустили 81 ракету по городам Украины.

До 11 марта враг выпустил 820 крылатых ракет, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.

Но сейчас, по оценке разведки, враг меняет цели атак – теперь ими являются военные объекты, пути снабжения и все, что связано с подготовкой к продолжению процесса деоккупации украинских территорий. Цель этого – срыв контрнаступления ВСУ.

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