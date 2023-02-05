По предварительным сведениям, противник запустил ракету С-300.

В воскресенье, 5 февраля, российские захватчики ударили по Харькову.

Противники попали в центральную часть города, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По предварительным сведениям, враг запустил по Харькову ракету С-300.

"Зафиксирован "прилет" в центральной части города. Предварительно - ракета С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил чиновник.

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Синегубов в 8:21 написал, что враги наносят удары, и советовал жителям Харькова и области оставаться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по центру Харькова ударили две вражеские ракеты. "Прилеты" есть в Киевском районе.

"Информации о жертвах удара пока нет - на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию", - отметил глава города.

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