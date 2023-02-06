Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как можно защитить Харьков от обстрелов со стороны России после окончания войны, чтобы город смог возрождаться, несмотря на соседство с агрессором. По его словам, в этом вопросе есть два варианта.
В эфире на YouTube Жданов объяснил, что после окончания войны в статусе победителя Украина обязательно будет ставить условие демилитаризированной зоны вдоль границы, чтобы полностью исключить возможность обстрела наших приграничных городов.
"Это не только Харьков, а и Сумы, и Чернигов тоже находятся в непосредственной близости. Тот же Донецк, Луганск - там расстояния довольно маленькие до границы. Поэтому однозначно будет ставиться вопрос демилитаризованной зоны", – подчеркнул он.
При этом, если же мы выйдем на границу 1991 года, и активная фаза войны закончится, но сам конфликт не будет разрешен, тогда, по словам Жданова, все будет упираться в технологии.
"Я думаю, что на первых порах мы можем договориться с Израилем и купить у них систему типа "Железного купола". А вообще у нас есть конструкторское бюро, которое может сделать нормально систему ПВО, которая будет работать на перехвате ракет и снарядов точно так ж, как та же система "Железный купол". Я даже не сомневаюсь, что Харьков будет возрожден, особенно его промышленная база. Там есть уникальные предприятия, при чем не только военно-промышленного комплекса. Особенно турбинный завод, который выпускает турбины в том числе и для атомных электростанций. Там очень много таких мероприятий, которые имеют перспективы развития в будущем, не устаревшие", – резюмировал Жданов.
Ситуация в Харькове
В воскресенье, 5 февраля, российские захватчики ударили по Харькову. Противники попали в центральную часть города.
По данным Харьковской областной прокуратуры, одна из ракет врага попала в пятиэтажное здание вуза и нанесла серьезные разрушения, а другая - влетела в территорию вблизи жилого дома.
Вечером в воскресенье, 29 января, россияне также обстреляли Харьков. Под ударом оказался Киевский район города. Вероятно, атаковали Харьков ракетой С-300.
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