Один из вариантов защиты – установить в приграничных районах демилитаризованную зону, чтобы уберечь украинские города от обстрелов.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как можно защитить Харьков от обстрелов со стороны России после окончания войны, чтобы город смог возрождаться, несмотря на соседство с агрессором. По его словам, в этом вопросе есть два варианта.

В эфире на YouTube Жданов объяснил, что после окончания войны в статусе победителя Украина обязательно будет ставить условие демилитаризированной зоны вдоль границы, чтобы полностью исключить возможность обстрела наших приграничных городов.

"Это не только Харьков, а и Сумы, и Чернигов тоже находятся в непосредственной близости. Тот же Донецк, Луганск - там расстояния довольно маленькие до границы. Поэтому однозначно будет ставиться вопрос демилитаризованной зоны", – подчеркнул он.

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При этом, если же мы выйдем на границу 1991 года, и активная фаза войны закончится, но сам конфликт не будет разрешен, тогда, по словам Жданова, все будет упираться в технологии.

"Я думаю, что на первых порах мы можем договориться с Израилем и купить у них систему типа "Железного купола". А вообще у нас есть конструкторское бюро, которое может сделать нормально систему ПВО, которая будет работать на перехвате ракет и снарядов точно так ж, как та же система "Железный купол". Я даже не сомневаюсь, что Харьков будет возрожден, особенно его промышленная база. Там есть уникальные предприятия, при чем не только военно-промышленного комплекса. Особенно турбинный завод, который выпускает турбины в том числе и для атомных электростанций. Там очень много таких мероприятий, которые имеют перспективы развития в будущем, не устаревшие", – резюмировал Жданов.

Ситуация в Харькове

В воскресенье, 5 февраля, российские захватчики ударили по Харькову. Противники попали в центральную часть города.

По данным Харьковской областной прокуратуры, одна из ракет врага попала в пятиэтажное здание вуза и нанесла серьезные разрушения, а другая - влетела в территорию вблизи жилого дома.

Вечером в воскресенье, 29 января, россияне также обстреляли Харьков. Под ударом оказался Киевский район города. Вероятно, атаковали Харьков ракетой С-300.

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