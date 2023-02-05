В результате вражеского обстрела сегодня пострадал охранник вуза.

Количество пострадавших в результате утреннего обстрела российскими оккупантами Харькова возросло.

Еще один человек пострадал в результате обстрела врагом высшего учебного заведения, об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших возросло до четырех человек. Еще один раненый - охранник высшего учебного заведения, куда был нанесен второй ракетный удар. Мужчина получил ушибленные раны, помощь оказали на месте", - написал Синегубов.

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По данным Харьковской областной прокуратуры, одна из ракет врага попала в пятиэтажное здание вуза и нанесла серьезные разрушения, а другая - влетела в территорию вблизи жилого дома.

Вражеский обстрел Харькова сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты утром 5 февраля обстреляли Харьков и область, было зафиксированы "прилеты" в Киевском районе. Стало известно, что враги ударили по городу двумя ракетами, была повреждена жилая застройка.

Потом Олег Синегубов сообщал о трех пострадавших: 54-летней женщине и двух мужчинах 51 и 55 лет.

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