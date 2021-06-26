Утром 26 июня во время обстрела российскими наемниками позиций Вооруженных сил Украины вблизи Песков из минометов 120-го калибра и станковых гранатометов один украинский боец получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
На 7: 00 субботы штаб зафиксировал два нарушения режима прекращения огня боевиками.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителей СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Читайте такжеВ ТКГ заявили, что в рамках "минского процесса" у Украины есть альтернативыВ течение 25 июня боевики 12 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Так, неподалеку Водяного на Приазовье враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Возле Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из минометов 120-го калибра. Неподалеку Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
У Майорского вооруженные формирования РФ обстреливали наши позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Катериновки и Авдеевки зафиксировали пролеты вражеских БПЛА типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Беспилотники противника вовремя подавились средствами РЭБ.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет.
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