Раненый доставлен в лечебное учреждение, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Сегодня в результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение.

Об этом сообщается на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Сегодня, 8 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Раненого доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

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В течение июля участились случаи грубых нарушений оккупантами режима прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Россияне обстреливали жилые районы Авдеевки, а 5 июля в результате обстрела погиб один военный и еще трое получили ранения. В ТКГ пообещали поднять этот вопрос на заседании группы 6 июля.

Миссия ОБСЕ зафиксировала со 2 по 4 июля зафиксировала 339 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В частности в Донецкой области – 261 и 78 – в Луганской.

Большинство нарушений произошли в районе к западу и югу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), на юго-восток от н. п. Гнутове (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка), а также в районе северо-западнее н. п. Маяк (неподконтрольный правительству, 19 км к востоку от Донецка).

С полуночи 27 июля 2020 года на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно осуществляют обстрелы украинских позиций.

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Автор: Надя Пришляк