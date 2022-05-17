Военный эксперт также отметил, что вероятность открытия второго фронта сейчас достаточно низкая.

Российкие войска активно атакуют Луганскую область, пытаясь выйти на ее границу.

Об этом в колонке для НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

"На сегодняшний день даже в Донецкой области меньше атакуют наши позиции, чем в Луганской. Осталось 10% области под нашим контролем, поэтому они пытаются дожать окончательно наши войска, чтобы выйти на ее границу", - заявил Жданов.

Военный эксперт также отметил, что вероятность открытия второго фронта сейчас достаточно низкая.

"Вопрос открытия второго фронта на сегодняшний день не стоит. Такую вероятность мы исключать не можем. Но она довольно низкая", - отметил Жданов.

Активная фаза войны:

13 мая Жданов заявил, что активная фаза этой войны может затянуться на 5-6 месяцев, но благодаря полученному вооружению мы можем вести контрбатарейную борьбу с артиллерией противника без большого риска для вооруженных сил и с экономией боеприпасов.

15 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о том, что украинские силы контролируют 10% Луганщины.

Также сообщалось о том, что украинские силы на Луганщине готовятся к двум масштабным наступлениям рашистов. Речь идет о Северодонецке и трассе Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

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