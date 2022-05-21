За сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбито одиннадцать атак врага.

Враг пытается навести переправу через реку Северский Донец.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро 21 мая.

Так, на Славянском направлении агрессор пытается возобновить наступательные действия и для обеспечения форсирования реки Северский Донец планирует наведение переправы.

На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь - Северск с форсированием реки Северский Донец.

"В указанном районе наблюдается сосредоточение специальной техники для наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют переброску дополнительных подразделений", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Всего за минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбито одиннадцать атак врага, уничтожено восемь танков, три артиллерийских системы, десять единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника.

Ранее издание The New York Times сообщало, что потери, нанесенные российскому батальону, когда он пытался форсировать Северский Донец, засвидетельствовали об одном из самых смертоносных столкновений войны. Согласно оценкам, основанным на общедоступных данных, более 400 российских солдат были убиты или ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: