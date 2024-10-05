Ситуация на Запорожском направлении неспокойная, оккупанты могут активизировать штурмы уже в ближайшие дни, говорит представитель Сил обороны юга.

На юге Украины российские оккупанты могут активизировать штурмы уже в ближайшие дни, их цель - перерезать наши логистические пути, идущие от Запорожья на восточный фронт.

Об этом сказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона единых новостей. Он отметил, что ситуация на направлении сложная.

"Количество штурмов, которые есть на нашем направлении, вообще на юге Украины, несколько меньше. Однако то, что ситуация на юге довольно сложная говорят те факты, что не прекращается ни контрбатарейная борьба, ни обстрелы наших позиций, ни удары россиян по прилегающим к линии боевого соприкосновения населенным пунктам. Это и ракетные удары, и авиационные, удары БПЛА. Поэтому на юге довольно неспокойная ситуация", - прокомментировал Волошин.

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Он объяснил, почему оккупантам важно штурмовать Орехов и Малую Токмачку.

"Если здесь будет прорыв какой-то, то противник сможет взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, там где наши Силы обороны держат Донецкую область, южную часть Запорожской области. Поэтому враг любой ценой будет пытаться взять это под контроль, чтобы обрезать нашу логистику. Поэтому на этом направлении сейчас продолжаются и готовятся еще новые штурмовые действия", - сказал представитель Сил обороны юга.

Ссылаясь на данные разведки он сообщил, что сейчас под Ореховым, под Роботино готовятся новые штурмовые группы противника:

"Враг перебрасывает туда личный состав, проводит разведку, логистическое обеспечение. И в недалеком будущем - через несколько дней, вероятно, активизирует штурмовые действия".

По его словам, скорее всего, будет тактика применения врагом малых штурмовых групп до отделения.

"Враг редко применяет в таких малых штурмах мощную тяжелую бронированную технику и вооружение. Он применяет в основном новые скоростные транспортные средства, вроде мотоциклов, квадроциклов, чтобы быстро преодолеть расстояние до нашей траншеи, не подорваться на минно-взрывных заграждениях, которые устанавливаются перед линией обороны, чтобы остановить на опасных направлениях тяжелую технику врага. А легкая техника быстро ее преодолевает и штурмовая группа заходит на траншею. И потом идет группа закрепления", - рассказал Волошин.

По его объяснению, такая тактика врагу приносила успехи на других направлениях, поэтому, скорее всего, он дальше будет продолжать применять ее и на Запорожском направлении.

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Как сообщал УНИАН, ранее Волошин информировал, что в Запорожской области российские оккупанты подтягивают резервы и готовятся к штурмам.

Как известно, россияне начали применять КАБы и по Запорожью, по которому ранее не доставали этими средствами поражения.

По словам Волошина, сейчас враг вносит изменения в конструкцию авиационных бомб, что позволяет бомбить Украину на большем расстоянии от линии боевого соприкосновения.

4 октября также военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что россияне активизировали военные действия на Запорожском направлении. По его словам, скорее всего, это связано с тем, что на этот участок были направлены дополнительные силы после захвата Угледара. Он констатировал, что в последние дни увеличится интенсивность поставок вооружения и военной техники и боеприпасов для группировки российских войск в Запорожской области.

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