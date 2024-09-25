Легкий транспорт, который использует противник, позволяет быстро двигаться по полю боя и "проскакивать" противотанковые мины.

В Запорожской области российские оккупанты подтягивают резервы и готовятся к штурмам, которые могут начаться в ближайшее время - представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что происходит на Ореховском направлении, и как захватчики бомбардируют Запорожье.

"В течение нескольких последних дней враг применяет именно по Запорожью управляемые авиационные бомбы, которые несут мощную силу, несут немало разрушений, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения, есть разрушение зданий, разрушение инфраструктуры", - сказал спикер в эфире "Еспресо".

По его словам, с управляемыми авиабомбами, с самолетами гораздо проще бороться, когда они еще на земле. Как пояснил Волошин, сейчас враг вносит изменения в конструкцию авиационных бомб, что позволяет бомбить Украину на большем расстоянии от линии боевого соприкосновения.

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"К сожалению, у него есть достаточное количество запасов... Если раньше он применял эти авиационные бомбы по населенным пунктам Запорожской области, таких как Орехово, Гуляйполе, Камышеваха, то сейчас, внеся определенные изменения в конструкции для того, чтобы они летели дальше, уже попадают прямо в центр города Запорожья", - констатировал спикер.

По его данным, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях сейчас начинается новая эскалация - враг активизируется - собираются резервы, личный состав. Также, по информации разведки, противник получил с автомобильных складов Южного военного округа РФ уже 25 багги (небольших легких автомобилей высокой проходимости). Волошин подчеркнул:

"Это свидетельствует о том, что готовятся штурмовые действия, которые могут начаться со дня на день".

Он пояснил, что багги и мотоциклы - транспорт, которым можно быстро двигаться по полю боя. Кроме того, они легкие и поэтому преодолевают полосы заграждений - за счет небольшого веса не подрываются на противотанковых минах. Волошин добавил, что такой транспорт достаточно быстро преодолевает необходимое расстояние по бездорожью.

"Например, штурмовая группа пешком передвигается довольно медленно, ведь штурмовик несет на себе вооружение, определенный боевой комплект. Имея такой легкий и быстрый транспорт это расстояние преодолевается гораздо быстрее до траншей... И потом штурм происходит гораздо быстрее. Поэтому такие средства передвижения как багги и мотоциклы стали довольно популярны...", - сказал военный.

Война в Украине - что происходит в Запорожье

22 сентября в сети сообщили о первом применении управляемых авиационных бомб по Запорожью. В результате этой атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автомобили и жилые дома. Пострадали люди. Уже следующей ночью под обстрелом оказалась критическая инфраструктура и жилая застройка города. Местные власти сообщали о гибели человека. Вечером во вторник, 24 сентября, российская оккупационная армия вновь ударила по городу бомбами, разрушив дома и ранив людей.

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