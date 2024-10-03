Потеря Угледара увеличивает давление на украинских военных в Донецкой области, которые страдают от дефицита боеприпасов и личного состава, ведь существенные ресурсы направлены на удержание позиций в Курской области, что на территории РФ, пишет The Times.
"Российская победа, хоть и в значительной степени символическая, может проложить путь к дальнейшим успехам к северу и востоку от города. Хотя эти успехи маловероятны в ближайшие месяцы с наступлением сезона дождей и зимы, очевидная военная цель президента Путина - захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей - несколько приближается", - говорится в материале издания.
Однако военные блогеры РФ не стали праздновать захват Угледара, ведь многие сомневаются, что российская армия может быстро продвинуться дальше вглубь территории, которую контролирует Украина, пишет The Times.
В издании отметили, что Угледар является сильно заминированным, поэтому российским оккупантам нужно время, чтобы очистить город от мин и боеприпасов, которые не разорвались. Кроме того, дальнейшему продвижению РФ будут препятствовать украинские оборонительные позиции к северо-востоку от города.
"Захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом, а также потому, что российские войска контролируют большинство основных дорог, ведущих к Угледару", - подчеркнули в Институте исследования войны.
При этом в The Times добавили, что для захвата Покровска российские захватчики должны маневрировать на открытой местности около 30 км. Город имеет стратегическое значение из-за железнодорожного сообщения, а это говорит о том, что штурм Покровска, который находится под постоянными обстрелами РФ, маловероятен, заверили аналитики издания.
Выход украинских войск из Угледара - что известно
Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины вышли из города Угледар Донецкой области. В ОСУВ "Хортица" добавили, что в результате действий врага возникла угроза окружения города.
В то же время командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что потеря Угледара не является критической для Украины. В то же время он отметил, что Россия продолжает поэтапно выполнять план по оккупации украинской территории.
"Ползучим наступлением так или иначе с несоизмеримыми потерями к результату, который они получают на поле боя, противник в ближайшей перспективе будет пытаться продвигаться. Относительно потери тех или иных населенных пунктов, то они обусловлены, в частности, военной целесообразностью и главное - сохранением жизни и здоровья наших военнослужащих", - отметил Федоренко.