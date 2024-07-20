О подготовке к атаке свидетельствует усиление деятельности ДРГ, обстрелов, а также средства связи.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что российские оккупационные войска планируют наступление в Сумской области. По его словам, есть признаки подготовки.

"Хотят, очевидно, и, скорее всего, они что-то там будут делать. То же самое мы видели на харьковском направлении. Есть признаки подготовки наступательных действий. И в девяти случаях из десяти они оправдываются. Один из десяти - это когда что-то делается, но это отвлекающие маневры", - отметил Гетьман в эфире Radio NV.

По мнению эксперта, о подготовке к атаке свидетельствует усиление деятельности ДРГ, обстрелов, а также средства связи. При этом, на фоне нехватки живой силы, захватчики не могут позволить себе такую роскошь как удержание незадействованными десятки тысяч солдат у северной украинской границы.

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"Состоится [наступление], или нет и они будут просто отвлекать наши оборону и растягивать наши войска? Девять из десяти, что там что-то произойдет", - подчеркнул он.

Война в Украине - опасность на северной границе

Как сообщал УНИАН, спецназовец и офицер ВСУ Игорь Лапин высказал мнение, что противник возле Сумщины накапливает необходимые силы для того, чтобы растягивать украинские резервы.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупреждал, что россияне могут открыть фронт на Сумщине. Общие возможности российской оккупационной группировки, которая сосредотачивается в Курской области - группа войск "Курск", значительно меньше, чем у группы войск "Белгород".

Российские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток проверять украинскую оборону на Сумщине. Однако, Силы обороны уничтожают врага в регионе и даже на территории РФ, сообщил представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник.

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