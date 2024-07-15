По словам военных, враг в последние недели уменьшил количество обстрелов в регионе.

Сегодня, 15 июля, на границе с Сумской областью не наблюдается накопления сил армии РФ. Об этом заявил представитель 117-й ОБрТрО Дмитрий Лантушенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация на границе в Сумской области действительно очень динамичная. Если еще несколько недель назад мы зафиксировали увеличение вражеских войск, личного состава и техники на границе с Сумской областью, то сейчас ситуация изменилась. По данным нашей разведки и подразделений Сил обороны, которые работают непосредственно в той зоне ответственности, сегодня нельзя констатировать, что враг накапливает и увеличивает свои силы и резервы", - заверил представитель бригады.

По словам Лантушенко, украинские военные также фиксируют уменьшение минометных и артиллерийских обстрелов за последние несколько недель. Однако противник значительно увеличил применение дронов.

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Кроме того, спикер подчеркнул, что враг постоянно пытается проводить информационно-психологические операции, призывая к капитуляции.

"Ежедневно враг пытается мониторить ситуацию на Сумщине рядом с границей с помощью разведывательных дронов. Вчера, к примеру, на Писаревскую громаду враг совершил сброс с дрона пропагандистских информационных материалов с призывом к нашим военным сдаваться в плен. То есть, в этой зоне враг пытается проводить больше информационно-психологические операции, чем прибегать к эскалации боевых действий", - отметил Лантушенко.

Ситуация на северных границах страны - что известно

Как сообщал УНИАН, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что атака РФ с севера уже продолжается, поэтому есть тенденция на обострение, из-за чего проблему игнорировать нельзя.

В свою очередь источники в Минобороны для издания ZN.UA заверили, что сейчас оккупанты не имеют достаточно сил для осуществления прорыва на северных границах. Однако в ведомстве отметили, что в обеих северных областях наблюдаются частые попытки проникновения российских диверсионно-разведывательных групп, подразделений и рот, которые пытаются проводить разминирование на украинской территории.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, о каких угрозах с севера мог говорить Буданов.

"Это может быть их планом на случай, если им не удается продвигаться на фронте, тогда им надо растянуть нашу линию для того, чтобы мы не могли перехватить инициативу, когда враг истощится или когда у него начнутся системные проблемы и они не смогут дальше наступать. Чтобы мы не перехватили инициативу, чтобы мы не были в силах контратаковать, особенно там, где мы можем сделать им очень больно, именно для этого враг пытается или будет пытаться проводить определенные действия на севере, на северо-востоке", - отметил эксперт.

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