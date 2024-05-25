По мнению Лапина, это не будет бесследно для нашей разведки и должно быть понимание где и какие силы и средства противник накапливает.

Противник возле Сумщины накапливает необходимые силы для того, чтобы растягивать наши резервы. Такое мнение высказал спецназовец и офицер ВСУ Игорь Лапин.

Он отметил, что россияне зачастили со своими диверсионно-разведывательными операциями на Сумщине.

"Есть информация, что они там накапливают необходимые силы для того, чтобы растягивать наши резервы. На Харьковщине им это удалось. А кто остановил врага на Харьковщине кроме бригады ТрО, которая укомплектована без мотопехотных подразделений? Туда были заброшены резервы. Это было спецподразделение Нацгвардии и другие спецподразделения. А если сейчас параллельно пойдет на Сумщине, то мы с каких фронтов будем снимать наш личный состав?" - сказал офицер в эфире Еспресо.

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Он утверждает, что когда начались проблемы в Очеретино, то проблему послали туда закрывать 100-ю бригаду, которая была снята с другого участка фронта.

"Я предполагаю, что россияне могут сделать еще один источник давления на наши Вооруженные силы и растягивать наши резервы. Сегодня они прошли на Харьковщине, я думаю, что недалекое время, когда они тоже самое будут делать где-то на каких-то участках на Сумщине. Однако это не будет бесследно для нашей разведки, должно быть понимание где и какие силы и средства противник накапливает", - добавил Лапин.

Будет ли наступление на Сумщину - прогнозы

Заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин считает, что РФ может решиться на открытие еще одного направления в северных областях Украины. По его мнению, наибольшая угроза сейчас есть для Сумской области.

"Самая большая угроза сейчас, безусловно, это - Сумщина. Если россияне захотят еще больше растянуть наши силы и ресурсы, они могут себе позволить еще и частично открыть фронт в Сумской области", - сказал он.

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