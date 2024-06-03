Россияне могут открыть фронт на Сумщине, - эксперт

Сейчас у российских оккупантов возможности группировки на Курщине меньше возможностей тех войск, которые воюют на границе Харьковщины.

Российские захватчики могут открыть еще один фронт боевых действий - со стороны Курщины напасть на Сумщину.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Киев24".

"Это будет также пограничная полоса. Это будет "серая зона" в первую очередь. И это может быть несколько направлений, среди которых, например, может быть любой населенный пункт, который находится где-то примерно в трех-пяти километрах от границы с Российской Федерацией", - сказал Коваленко. Видео дня

При этом он отметил, что общие возможности российской оккупационной группировки, которая сосредотачивается в Курской области - группа войск "Курск", значительно меньше, чем у группы войск "Белгород", сконцентрированной для боевых действий в приграничье Харьковщины.

Угроза нового наступления РФ

Как сообщал УНИАН, 22 мая заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин выразил убеждение, что РФ может решиться на открытие еще одного направления в северных областях Украины. По его мнению, наибольшая угроза сейчас есть для Сумской области.

Недавно спецназовец и офицер ВСУ Игорь Лапин выразил мнение, что противник у Сумщины накапливает необходимые силы для того, чтобы растягивать украинские резервы.

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