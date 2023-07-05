В ряде населенных пунктов в районе Кременной и Сватово оккупанты вели безуспешные наступательные операции.

Российские оккупанты провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и южнее Кременной.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Как отметили аналитики, на кадрах с геолокацией видно, что российские войска ограниченно продвигались восточнее Невского в 18 км к северо-западу от Кременной. При этом, в ряде населенных пунктов в районе Кременной и Сватово оккупанты вели безуспешные наступательные операции.

В Институте отметили, что на кадрах предположительно видно, как 123-я мотострелковая бригада (2-й армейский корпус "ЛНР") действует вблизи Спорного, что в 25 км к югу от Кременной.

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При этом, как говорится в отчете, ВСУ нанесли наземные удары вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Ситуация в Кременной

В Луганской области в целом и в районе Кременной в частности ведутся безпрерывные бои. Там украинским военным противостоят кадыровские отряды, боевики "Л/ДНР", регулярная российская армия.

Официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщал, что на этом участке у оккупантов имеется около 180 тыс. военных, из которых 120 тыс. действуют на Купянско-Лиманском направлении.

Время от времени оккупанты сообщают о прилетах от ВСУ глубоко в тыл. Часто там случается "бавовна" на нефтебазах и БК.

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